36 saat enkazın altında kaldı, kalorifer peteğinden su içerek hayata tutundu

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'da enkaz altından çıkarılan Gökhan Kara:

"Bizleri deprem bölgesinde sahipsiz bırakmadılar"

KAHRAMANMARAŞ - 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazın altından 36 saat sonra kurtarılan Gökhan Kara, patlayan kalorifer peteğinden akan suyu içerek hayatta kaldığını söyledi.

6 Ocak'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 36 saat sonra kaldığı enkazın altından kurtulan depremzede, o anları İhlas Haber Ajansına anlattı. Depreme uykudayken yakalandığını belirten 31 yaşındaki Gökhan Kara, "Ben o gün 2 depreme de yakalandım. Gece olan depremde Elbistan'da sadece 3 tane ev yıkılmıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen depremde ben uyuyordum. Birden bire binanın çökmesine şahit oldum. Ayaklarım beton tablalarının altında kaldı. Enkazdan 36 saat sonra çıktım. Dışarıdaki sesleri almakta çok zorlandım" dedi.

Depremin ardından devletin kendilerini sahipsiz bırakmadığını belirten Kara, "Deprem sonrasında bizleri deprem bölgesinde sahipsiz bırakmadılar. Hızlı şekilde deprem anı ve deprem sonrasında müdahale edildi. Yardım da geldi gönüllüler de geldi, yardım tırları da hızlı şekilde ulaştırıldı. Şu anda bizlerin hiçbir sıkıntısı yok. Selçuk Bayraktar'a özellikle teşekkür etmek istiyorum, afet bölgesine bin konut sözü vermiş. Allah bu tür insanlarda, vatanını, milletini seven insanlardan razı olsun" diye konuştu.

Kalorifer peteğinden akan su ile beslenmiş

Enkaz altında kaldıktan sonra patlayan kaloriferin peteğinden akan suyu içtiğini belirten depremzede Kara, "36 saat boyunca ben hiçbir şey yemedim. Öyle bir imkan da yoktu zaten. Depremin meydana geldiğinde ben evimin yatak odası bölümündeydim. Hayatta kalmak için kalorifer peteğinden su içtim. Deprem olduktan sonra peteğin su borusu patlamış, su ihtiyacımı oradan karşılayabildim. Soğuk havadan yana da Allah bana yardım etti. Yorgan ve battaniye vardı. Onlarla idare ettim. Alanım dardı. Ölmekten hiç korkmadım. Müslüman insan ölmekten korkmaz. Ölüm bize borç. Ben bu borcu bugün de yarın da öderim. Ölmekten korkmadım ama çıkacağıma inandım" şeklinde konuştu.