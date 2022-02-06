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36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı - Son Dakika

36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı

06.02.2022 16:31

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bu yıl 36.'sı düzenlenen deve güreşi festivali, yöre halkının geniş katılımıyla tamamlandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bu yıl 36.'sı düzenlenen deve güreşi festivali, yöre halkının geniş katılımıyla tamamlandı.

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki deve güreşi arenasında gerçekleşen festivale soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösteren vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alanı doldurdu.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden gelen yaklaşık 100 deve, sahipleri tarafından süslenerek müsabakaya hazırlandı.

Cazgırların okuduğu maniler kalabalığı coştururken bazı vatandaşlar traktör römorkları üzerinde piknik yaptı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, yaptığı açıklamada salgın nedeniyle 2 yıl ara verilen festivalin bu yıl kaldığı yerden devam ettiğini, vatandaşların hasretinin de alandaki kalabalıktan anlaşıldığını ifade etti.

Özbaş, "Anadolu topraklarında yüzyıllardır devam eden ve güzel bir Yörük kültürü olan deve güreşlerini bugün hep beraber icra ediyoruz. Deve güreşleri gelecek nesillere aktaracağımız bir kültür ürünüdür. Bu kültürün özünde dayanışma, kardeşlik, vefa ve beraberlik var. Gördüğünüz gibi herkes burada. Farklı düşüncelerden ve yörelerden tüm kardeşlerimizi bugün Sarayköy'de buluşturmuş olduk." dedi.

36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı
36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı
36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı
36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı

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Ege Akdeniz, Sarayköy, Marmara, Denizli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 36. Sarayköy Deve Güreşi Festivali yaklaşık 100 devenin katılımıyla yapıldı - Son Dakika


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