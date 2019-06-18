Son Dakika Haberleri: 36 suçtan 7 ilde aranan firari Manisa'da yakalandı
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36 suçtan 7 ilde aranan firari Manisa'da yakalandı

1 saat önce

Hakkında 36 ayrı suçtan 7 ilde yakalama kararı bulunan şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

36 suçtan 7 ilde aranan firari Manisa'da yakalandı, System.String[]
Hakkında 36 ayrı suçtan 7 ilde yakalama kararı bulunan şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Sadullah I'nın (63) Turgutlu ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlı hakkında, toplam 36 ayrı suçtan Manisa, Ankara, Çanakkale, Bursa, Denizli, İzmir ve İstanbul'daki sulh ceza hakimliklerince yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Manisa, Güncel
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