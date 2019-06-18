36 suçtan 7 ilde aranan firari Manisa'da yakalandı
1 saat önce
Hakkında 36 ayrı suçtan 7 ilde yakalama kararı bulunan şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Hakkında 36 ayrı suçtan 7 ilde yakalama kararı bulunan şüpheli, Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Sadullah I'nın (63) Turgutlu ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlı hakkında, toplam 36 ayrı suçtan Manisa, Ankara
, Çanakkale
, Bursa
, Denizli
, İzmir
ve İstanbul
'daki sulh ceza hakimliklerince yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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