36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler - Son Dakika
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36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler

17.06.2022 13:47

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

Hedefe aldıkları kişileri telefonla arayıp kendilerini hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, iş kadını Nevra K.'yi 6 ay içerisinde 50 milyon lira dolandırmıştı. Yine aynı yöntemle Ceren A. isimli bir başka kadını da 1 milyon dolar dolandıran 43 kişilik çete, 4 ay süren operasyon sonucu çökertilmişti. Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetenin 36 üyesi gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonun ardından kıskıvrak yakalanan 36 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DOLARLARI BÖYLE BOZDURDU

Öte yandan dolandırıcılık olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi bir kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler - Son Dakika
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