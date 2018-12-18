Son Dakika Haberleri: 36. Türksoy Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"Nin...

36. Türksoy Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"Nin...

4 saat önce

36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.

36. Türksoy Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda
36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Kırgızistan, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Askerine 'Terörist' Diyen ABD'li Komutan, Türkiye'den Özür Diledi ABD'li Asker Türk Askerinden Özür Diledi

Fıfa, Dünyanın İlk Kadın Futbol Hakeminin Bir Türk Olduğunu Tescilledi Usta Gazeteci Emre Tilev'in Görevine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:57:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 36. Türksoy Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"Nin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]