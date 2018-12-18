36. Türksoy Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"Nin...
4 saat önce
36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.
36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Kırgızistan
'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:46 Kaynak: AA
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