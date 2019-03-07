36 ülkeden Suudi Arabistan'a sert kınama
42 dakika önce
BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki 36 ülke Suudi Arabistan'ı "en sert" şekilde kınadı ve Cemal Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği yapması çağrısında bulundu.
BM
İnsan Hakları Konseyi'ndeki 36 ülke Suudi Arabistan
'ı "en sert" şekilde kınadı ve Cemal Kaşıkçı
soruşturmasında işbirliği yapması çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:00
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