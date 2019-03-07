Son Dakika Haberleri: 36 ülkeden Suudi Arabistan'a sert kınama

36 ülkeden Suudi Arabistan'a sert kınama

42 dakika önce

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki 36 ülke Suudi Arabistan'ı "en sert" şekilde kınadı ve Cemal Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği yapması çağrısında bulundu.

36 ülkeden Suudi Arabistan'a sert kınama, System.String[]
BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki 36 ülke Suudi Arabistan'ı "en sert" şekilde kınadı ve Cemal Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği yapması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:00 

Ekonomi
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