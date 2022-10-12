36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da yapıldı. - Son Dakika
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36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da yapıldı.

12.10.2022 14:53

Konferanstan detaylar İbrahim Reisi'nin konuşması TAHRAN - 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da yapıldı.

Konferanstan detaylar

İbrahim Reisi'nin konuşması TAHRAN - 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı gerçekleşti. Dünya İslam Mezhepleri yakınlaştırma Birliği tarafından düzenlenen konferansta, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu konferans, İslam dünyasının önde gelen isimlerinin dini değerlerle ilgili ortak bir anlayışa sahip olmasına yol açacaktır." dedi.

Müslümanların birçok konuda ortak görüşe sahip olduğunu anlatan Reisi,

"Müslümanlar arasındaki ortaklıklar İslam toplumunu güçlendirebilir ve İslam medeniyeti günümüzdeki sözde medeniyetlere meydan okuyabilir." diye konuştu.

Reisi ayrıca tüm Müslümanların, müslümanca yaşamak arzusunda olduğuna işaret ederken, "Hayatlarının her alanında İslam'a göre davranmak istiyorlar. düşman ise bundan korkuyor." diye sözlerine ekledi.

İslami birliğin önemine değinen Reisi, "Bugün birlik İslam dünyası için bir taktik değil temel bir stratejidir. Günümüzde İslam dünyasının birliği kaçınılmaz bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İbrahim Reisi, Tahran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da yapıldı. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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