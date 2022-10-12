Konferanstan detaylar

İbrahim Reisi'nin konuşması TAHRAN - 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı gerçekleşti. Dünya İslam Mezhepleri yakınlaştırma Birliği tarafından düzenlenen konferansta, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu konferans, İslam dünyasının önde gelen isimlerinin dini değerlerle ilgili ortak bir anlayışa sahip olmasına yol açacaktır." dedi.

Müslümanların birçok konuda ortak görüşe sahip olduğunu anlatan Reisi,

"Müslümanlar arasındaki ortaklıklar İslam toplumunu güçlendirebilir ve İslam medeniyeti günümüzdeki sözde medeniyetlere meydan okuyabilir." diye konuştu.

Reisi ayrıca tüm Müslümanların, müslümanca yaşamak arzusunda olduğuna işaret ederken, "Hayatlarının her alanında İslam'a göre davranmak istiyorlar. düşman ise bundan korkuyor." diye sözlerine ekledi.

İslami birliğin önemine değinen Reisi, "Bugün birlik İslam dünyası için bir taktik değil temel bir stratejidir. Günümüzde İslam dünyasının birliği kaçınılmaz bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.