36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü
6 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk babası yakalandığı mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:02 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk babası yakalandığı mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Pamukova ilçesi Eğriçay Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Cengiz Akar yaklaşık 6 aydır Ankara'da bulunan bir Onkoloji Hastanesinde mide kanseri tedavisi görüyordu. Gördüğü tedaviye yanıt vermeyen Cengiz Akar dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Akar, Eğriçay Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA
Of Aman Nalan'dan çocuk itirafı: İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim AVM'de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt artık her gün ağladığını söyledi