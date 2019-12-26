36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Son Dakika

36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular

6 saat önce

Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, arama kurtarma ekiplerince 2 gündür aranıyor.

36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular, System.String[]

Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, arama kurtarma ekiplerince 2 gündür aranıyor.


Edinilen bilgiye göre İçmeler Tersane Bölgesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'dan dün sabah saatlerinden beri haber alınamıyor. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan kayıp müracaatı üzerine 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran için çalışma başlatıldı. Polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.


1.75 boyunda, yaklaşık 80 kilo ağırlığında, siyah saçlı ve esmer tenli olan Koran'ın en son görüldüğünde üzerinde siyah mont ve kot pantolon olduğu bildirildi. Şahsın ayrıca ayağında spor ayakkabı olduğu da öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçmeler, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gurbetçi kadına yüz binlerce liralık dolandırıcılık
Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Son Dakika Haberleri
18:39 Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
18:38 Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:37 Bakan Kurum: "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla... - Son Dakika Haber
18:37 Eğlence merkezi önünde silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika Haber
18:36 Türk-İş Temsilcisi asgari ücret toplantısında salondan ayrıldı - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:56:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]