36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan Pelin Karahan, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. 36 yaşındaki güzel oyuncunun art arda paylaştığı bikinili pozları takipçilerinden tam not aldı.

Uzun bir aradan sonra TRT1 ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde başrol oynayan Pelin Karahan, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle tatilde aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, gün içerisinde yaptıklarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR Instagram'da 4,3 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki iki çocuk annesi Karahan, son olarak peş peşe leopar desenli bikinili pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun duvar önünde verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Pelin Karahan'ın enerji depoladığı tatilinden kareler...

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