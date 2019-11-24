Son Dakika Haberleri: 36 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa 36 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor - Son Dakika

36 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor

6 saat önce

İstanbul'da polis, bir gündür haber alınmayan zihinsel ve konuşma engelli 36 yaşındaki şahsın bulunması için çalışma başlattı.

36 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor, System.String[]

İstanbul'da polis, bir gündür haber alınmayan zihinsel ve konuşma engelli 36 yaşındaki şahsın bulunması için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, zihinsel ve konuşma engelli 36 yaşındaki Akif İrten, dün akşam saat 18.40 sıralarında evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son Bağcılar Güneşli Mahallesi 1272. Sokak'ta üzerinde baklava desenli siyah kazakla görülen İrten'in ailesi emniyet ekiplerine haber verdi. Polis, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
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