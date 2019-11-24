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36 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor
6 saat önce
İstanbul'da polis, bir gündür haber alınmayan zihinsel ve konuşma engelli 36 yaşındaki şahsın bulunması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
İstanbul'da polis, bir gündür haber alınmayan zihinsel ve konuşma engelli 36 yaşındaki şahsın bulunması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, zihinsel ve konuşma engelli 36 yaşındaki Akif İrten, dün akşam saat 18.40 sıralarında evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son Bağcılar Güneşli Mahallesi 1272. Sokak'ta üzerinde baklava desenli siyah kazakla görülen İrten'in ailesi emniyet ekiplerine haber verdi. Polis, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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