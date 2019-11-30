Son Dakika Haberleri: 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı
Son Dakika Güncel 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı - Son Dakika

36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı

6 saat önce

Hakkında çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kişi, Bursa'da yakalandı.

36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı, System.String[]

Hakkında çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kişi, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan O.A'nın ailesini ziyarete geleceğini belirledi. Bunun üzerine özel ekip kuran jandarma, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evin önünde tedbir aldı. Ekipler, evden çıkan O.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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