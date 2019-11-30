Son Dakika › Güncel › 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı - Son Dakika
36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı
6 saat önce
Hakkında çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kişi, Bursa'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:26 Kaynak: AA
Hakkında çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kişi, Bursa'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan O.A'nın ailesini ziyarete geleceğini belirledi. Bunun üzerine özel ekip kuran jandarma, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evin önünde tedbir aldı. Ekipler, evden çıkan O.A'yı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu