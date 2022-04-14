36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

14.04.2022 11:45

SAMSUN'da çeşitli suç kayıtlarından hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Doğan Ateş (45), evin çatısında saklanırken yakalandı.

SAMSUN'da çeşitli suç kayıtlarından hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Doğan Ateş (45), evin çatısında saklanırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan Doğan Ateş'i takibe aldı. Ekipler Ateş'in iftar için Tekkeköy ilçesinde bir eve gideceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese giderek takibe devam eden polis ekipleri, Ateş'i binaya girerken gördü. Harekete geçen polis elipleri evin çatısında saklanan Ateş'i yakaladı. Gözaltına alınan ve çeşitli suç kayıtlarından hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI
36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI
36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI
36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI
36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

YORUMLAR
500
Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Doğan Ateş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:01:05. #1.12#
SON DAKİKA: 36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement