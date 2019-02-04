Son Dakika Haberleri: 36 Yıldır Başkanlık Yapıyordu, 4 Yıllığına Daha Seçildi

36 Yıldır Başkanlık Yapıyordu, 4 Yıllığına Daha Seçildi

1 saat önce

Tokat'ta 36 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Ahmet Dökülen, seçimlerde 4 yıllığına tekrar seçilirken, "Rabbim izin verirse 4 yıl görevimize devam edersek 40 yıl oluyor" dedi.

36 Yıldır Başkanlık Yapıyordu, 4 Yıllığına Daha Seçildi, System.String[]
Tokat'ta 36 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Ahmet Dökülen, seçimlerde 4 yıllığına tekrar seçilirken, "Rabbim izin verirse 4 yıl görevimize devam edersek 40 yıl oluyor" dedi.

Tokat Ziraat Odası 15'inci Olağan Genel Kurulu bir düğün salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Ahmet Dökülen ile Rüstem Kaya'nın listelerinin yarıştığı seçimlerde 139 delegeden 136'sı oy kullandı. Ahmet Dökülen 96 oy alarak güven tazelerken Rüstem Kaya 38 oy aldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimler sonrasında Başkan Dökülen tebrikleri kabul etti. Başkan Dökülen, oda başkanı olarak 36'ncı yılına girdiğini belirterek, "Rabbim izin verirse 4 yıl görevimize devam edersek 40 yıl oluyor. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Tokat'ımıza ilimize ve tarımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:39 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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