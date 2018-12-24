36 Yıldır Seyyar Tamircilik
32 dakika önce
Kütahya'nın Emet, Domaniç, Hisarcık ve Bursa'nın Harmancık ilçelerinde 36 yıldır açtığı seyyar tezgahla saat tamir eden Hüseyin Horata, bölgede saat, gözlük, çakmak, televizyon ustası olarak mesleğine devam ediyor.
Kütahya
'nın Emet
, Domaniç
, Hisarcık
ve Bursa
'nın Harmancık
ilçelerinde 36 yıldır açtığı seyyar tezgahla saat tamir eden Hüseyin Horata, bölgede saat, gözlük, çakmak, televizyon ustası olarak mesleğine devam ediyor.
36 yıldır Emet, Domaniç, Hisarcık ve Bursa'nın Harmancık ilçelerinde tezgah açtığını, saat ve gözlük tamir ettiğini belirten 60 yaşındaki Horata, "3 evladımı bu meslekle büyüttüm ve yuvalarını kurdum. Kendim merak ederek başladım bu mesleğe. Zamanla mesleğin tüm inceliklerini kendim araştırarak öğrendim. Televizyon
, çakmak, eski saatler elktronik olan bir çok şeyi tamir ederim. Özel saat kolleksiyonum vardır. Özel müşterilerim gelir ve bu paha biçilmez saatleri benden alırlar. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizide teknoloji etkiledi. Cep telefonları çıktıktan sonra bizim işlerimizde azaldı. Ama çok şükür biz idare etmesini biliyoruz. Yetiştirdiğim bir çırak yok. Kimse bu meslekte çıraklık yapmayı kabul etmiyor. Sanırım biz bu mesleğin son ustaları olacağız. Hiç bir müşterimin emanetine bu güne kadar zarar getirmedim. Tamir etmeden geri verdiğim bir tek malzeme veya saat olmadı. Bu meslekten emekli oldum. Ömrüm yettiğince bu mesleği yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:30 Kaynak: İHA
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