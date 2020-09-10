36 yıllık doktor rock şarkısı çıkarıp, sözleri ile sağlığa vurgu yaptı - Son Dakika

Akupunktur ve Medikal Estetik Doktoru Murat Topoğlu, 36 yıllık meslek hayatında bir ilk olarak rock şarkısı çıkardı. "Sağlıklı Ol" isimli rock şarkısını hiçbir maddi çıkar gözetmeden ortaya çıkaran Dr. Murat Topoğlu, şarkının sözleriyle sağlıklı yaşamanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

36 senelik meslek hayatında insanları iyileştiren Dr. Murat Topoğlu şimdi ise yazdığı şarkı ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sözünü ve bestesini kendi yaptığı Rock türündeki şarkıya klip çeken Topoğlu'nun vokalistliğini ise Özkan Turgay'ın kızı Sera Turgay üstlendi. Klipte, sanat ve medya dünyasındaki önemli isimler de yer alarak destek verdi. Topoğlu, klibini Sarıyer'de düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Tanıtım kapsamında sahneye çıkan Topoğlu, şarkının sözlerini bir kez daha canlı olarak Türkçe ve İngilizce olarak seslendirdi.

"Buradaki amaç şu dönemde insanları biraz mutlu etmek"

Akupunktur ve Medikal Estetik Doktoru Murat Topoğlu, "Pandemi döneminde insanlar ve bütün dünya gerçekten mutsuz. Ben de bu dönemde evdeyken bir takım besteler yaptım. Bu besteleri de müzisyen arkadaşım Özkan Turgay'a gösterdim ve bu şarkıyı okuma niyetim de yoktu; ama Özkan çok ısrar etti. Onun üzerine amatörce ben de kendim söyledim şarkıyı ve güzelde bir şey çıktı ortaya. Bu şarkıdan da hiçbir maddi beklentim yok. İnsanların hizmetine sundum. Buradaki amaç şu dönemde insanları biraz mutlu etmek" dedi. - İSTANBUL