360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile evi yanmaktan kurtardılar

Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına 360 km uzaktan gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalelerinde bir evi yanmaktan kurtardı.

Yangın, geçtiğimiz 13 Temmuz günü Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelmişti. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına bazı illerden de takviye ekibi gelmişti. Yangına gelen Burdur itfaiye ekipleri geldikleri ilk görev bölgelerinde bir evi yanmaktan son anda kurtardı.

Evi kurtaran Burdur İtfaiyesine bağlı itfaiye Müdürü Mehmet Ali Barlak, "Saat 13.00 sularında burada yangın olduğu bilgisini aldık hemen ekibimle birlikte hazırlığı tamamlayıp yola çıktık akşam 21.30 da bölgede idik, çünkü birkaç hafta önce Marmaris Bördübet yangınında da buradaydık. Beş gün kalmıştık, hiç dinlenme fırsatımız olmadı. Çünkü dinlenmeye ihtiyacımız olmadı, öyle bir şey aklımıza gelmedi. Bizim buraya gelmemizdeki tek amaç bir fazla ağaç kurtarmak için biz buradayız. Biz daha fazla alanın zarar görmemesi için buradayız ve elimizden geleni de yapmaya çalıştık. Bölgede çok yoğun alev vardı, her tarafı kaplamıştı. Ama biz öngörümüzle direk bu alana geldik. Bu alanda yapıların olduğunu gördük ve yangında hemen 50 metre kadar yaklaşmıştı. Eve iki koldan müdahale ile yangının eve doğru sirayetini engelledik. Hatta yan tarafımızda büyük çam ağaçlarından oluşan orman vardı. Oraya da müdahale ettik. Gece ev sahibi geldi, panikle "evim" dedi. Evinizi kurtardık dedik, rahat olun dedik. Onun yüzündeki gülümseme bir teşekkür, bir minnettarlık bizim için çok önemliydi. Kendisi sabah tekrar ziyaretimize geldi. Hatta bizi Burdur'da ziyaret edeceğini söyledi. Burdur itfaiyesi olarak bu bizim sloganımızdır, "Tüm orman yangınlarında olduğu gibi son kıvılcım sönene Ayşe teyze evine dönene kadar buradayız" yani son kıvılcım sönmedikten sonra biz buradan ayrılmayacağız" dedi. - MUĞLA