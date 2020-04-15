360 Temizlik emekçilerine keşkül ikramı - Son Dakika

Korona virüs ile mücadelenin devam ettiği zorlu süreçte, görevlerini aksatmayarak mesailerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerine bir muhallebici tarafından teşekkür edilerek keşkül ikramı yapıldı.



Tepebaşı Belediyesi personeli, koronavirüs ile mücadele sürecinde verdiği özverili mesai ile takdir toplamaya devam ediyor. İlçe genelindeki mahallelerde yaptığı temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp toplama çalışmalarını da aksatmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de Eskişehirlilerden beğeni topluyor. Bu kapsamda bir muhallebi yetkilileri de 360 temizlik personelini, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki şantiyede ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. İşletme yetkilileri, ziyarette yaptıkları açıklamada, "Covid-19 salgını ile, tüm dünyada, ülkemizde ve şehrimizde çok zor günlerden geçmekteyiz. Eğitim, öğretim, sosyal ve ekonomik hayat sona erme noktasına gelmiştir. Herkes büyük ölçüde olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu sıkıntıları ancak birlik, berberlik ve dayanışma içinde millettin azmi ve kararlılığı ile aşacağız. Bu konuda kamu, belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşları kesintisiz hizmetlerini sürdürürken, şehrin marka şirketleri de yapacakları sosyal sorumluluk projeleriyle topluma desteklerini vererek, motivasyonu arttırmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı süreç içeresinde hayatımızı sürdürmemize destek olan ve hakları asla ödenemeyecek sağlık personeli ve güvenlik güçlerinin yanında görülmeyen birçok gizli kahramanlarımız mevcuttur. Özverili çalışmalarından dolayı hepsine müteşekkiriz. Gönüllerimiz onlarla birlikte. Sosyal Sorumluluk Projesi olarak, büyük risk altında çalışan, sürekli hizmetlerini yerine getirdikleri için çoğumuzun varlıklarını fark etmediğimiz, evde kaldığımız dönemde evlerimizden çıkan çöplerin toplanmasından sorumlu gizli kahramanlarımız belediye temizlik işçilerinin yanında olduğumuzu, gönüllerimizin onlarla birlikte olduğunu göstermek ve onların küçük bir tebessüm etmesine katkıda bulunmak istedik. Tepebaşı Belediyesi ile başladığımız sosyal sorumluluk projemizde, kendilerinin vardiya değişimlerinde doyurucu, enerji veren, doğal, lezzetli ve tarihi geçmişi olan keşkül tatlımızdan ikram ederek, bu zor süreçte çalışarak sağlığımız için bizlere, şehrimize katkıda bulunduklarını hatırladığımızı, hizmetlerinin farkında, gönüllerimizin onlarla birlikte olduğunu göstermek ve hizmetleri için teşekkür etmek istedik. Burada amacımız, şehirde bir değer ve marka olarak yine şehrimiz çalışanlarına iyi günde, kötü günde birlik ve beraberlik olduğumuzu hissettirmektir. Vehbi Koç'un yöneticilerine söylediği gibi 'Unutmayın, Devletimiz ve Ülkemiz var oldukça biz de varız'" ifadelerini kullandı.



Ziyaretçiler daha sonra temizlik emekçilerine keşkül ikramında bulundu.



"Eskişehirlilere yakışır şekilde hizmet üretiyoruz"



Jestlerinden dolayı Mazlumlar Muhallebicisi yetkililerine teşekkür eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise "Bu tatlı jest için Mazlumlar Muhallebicisi işletmemize teşekkür ediyorum. Bu tür güzel geri dönüşler, fedakarca görev yapan arkadaşlarımız için moral, motivasyon kaynağı oluyor. Tepebaşı Belediyesi personeli, koronavirüs sürecini fedakarca çalışarak başarı ile sürdürüyor. Tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte, Eskişehirlilere yakışır şekilde hizmet üretmekten gurur duyuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR