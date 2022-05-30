3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi

30.05.2022 14:24

Milyonlarca kişinin odaklandığı 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Çalışmanın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA YAPILMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

YENİ KADEME TALEBİ KOMİSYONA SUNULDU

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu. Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'nde", ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyordu. Ancak daha sonraki görüşmelerde bu kapsamın genişletilmesi kararı alınmıştı. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

YORUMLAR
500
İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek? İngiliz basını İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz' demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz' demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi

Recep Tayyip Erdoğan, 3600 Ek Gösterge, Memur Sen, Emekli, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement