3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düzenleme, kamu görevlilerinin çalışma sistemindeki sorunların giderilmesi ve adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlandı.

Söz konusu düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

Tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek

Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.

Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.

Emekli ikramiyelerindeki artış 50 bin lirayı bulacak

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.

Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya ulaşacak.

2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.

Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplandı. Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak.

Meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik düzenlemeler 1994'ten bu yana sınırlı kalmıştı.

Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

Emekli aylığı ve ikramiyelerindeki farklar tabloda gösterildi

Bakanlık, birinci derece ve 30 yıl hizmeti olan devlet memurlarını esas alarak ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin tablo da hazırladı.

UNVAN MEVCUT DURUM YENİ DURUM FARK EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI (?) EMEKLİ İKRAMİYESİ (?) EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI (?) EMEKLİ İKRAMİYESİ (?) EMEKLİ AYLIĞI FARKI (?) EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI (?) VALİ 7600 16.049 322.632 7800 16.088 324.045 39 1.413 GENEL MÜDÜR 6400 14.217 300.736 7000 14.335 304.974 118 4.238 1. SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ 5800 11.582 276.368 6400 11.700 280.606 118 4.238 MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI 4800 10.407 269.304 5400 10.525 273.542 118 4.238 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 3600 9.800 247.408 4400 9.956 253.059 156 5.651 DAİRE BAŞKANI 3600 9.310 247.408 4200 9.428 251.646 118 4.238 KARİYER UZMAN 3600 9.310 247.408 4200 9.428 251.646 118 4.238 MÜHENDİS 3600 6.861 247.408 4200 6.979 251.646 118 4.238 AVUKAT 3000 5.627 202.909 3600 6.861 247.408 1.234 44.499 BEKÇİ 3000 5.727 202.909 3600 6.961 247.408 1.234 44.499 UZMAN ERBAŞ/JANDARMA 3000 5.727 202.909 3600 6.961 247.408 1.234 44.499 TEKNİK HİZMETLER (MAT., İST. VS) 3000 5.627 202.909 3600 6.861 247.408 1.234 44.499 ÖĞRETMEN 3000 5.627 202.909 3600 6.861 247.408 1.234 44.499 POLİS 3000 5.727 202.909 3600 6.961 247.408 1.234 44.499 HEMŞİRE (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) 3000 5.627 202.909 3600 6.861 247.408 1.234 44.499 DİN GÖR.(ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) 3000 5.627 202.909 3600 6.861 247.408 1.234 44.499 HEMŞİRE (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) 2200 5.471 197.258 3600 6.861 247.408 1.391 50.150 DİN GÖR. (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) 2200 5.471 197.258 3600 6.861 247.408 1.391 50.150 ŞUBE MÜDÜRÜ 2200 5.471 197.258 3000 5.627 202.909 156 5.651 İL MÜD. YRD., İLÇE MÜD. 2200 5.471 197.258 3000 5.627 202.909 156 5.651 ŞEF 2200 5.471 197.258 2800 5.589 201.496 118 4.238 MEMUR 2200 5.471 197.258 2800 5.589 201.496 118 4.238 LİSE VE ALTI ÖĞRENİMLİ MEMURLAR 1500 4.775 172.183 2100 4.893 176.421 118 4.238 NOT: 1. dereceli, 30 yıl hizmeti olan devlet memurları esas alınmıştır.