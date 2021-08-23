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3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları - Son Dakika

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları

23.08.2021 17:46

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda anlaşma sağlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor." dedi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla yüz binlerce memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyesinde artış olacak. İşte öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerin ek gösterge ile alacağı zamlı maaşlar.

Hükümet ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen memur ve memur emeklisinin maaş zammı konusunda anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacağını duyurdu.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK"

3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandığını duyuran Bakan Bilgin, "Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

3600 ek gösterge ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında artış olacak. 3600 ek göstergeden hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak.

30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22,06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL'ye yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

EK GÖSTERGE CETVELİ YENİDEN BELİRLENECEK

3600 ek gösterge uygulamaya alındığında mevcut emekliler de yararlanabilecek. Fakat emekli ikramiyesi emeklilik tarihindeki ek gösterge üzerinden ödendiği için 3600 ek göstergeyle ilgili yasa çıkmadan önce emekli olanlar ikramiyedeki artıştan yararlanamayacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından memurların ek gösterge cetveli de yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu bir yansıma oluşturacak. Aynı zamanda yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılacak. 3600 ek göstergenin Meclis'ten çıkıp uygulamaya girmesiyle de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış şeklinde yansıyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türk Lirası, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Kamil Toygar : Bu nasıl anlaşma hani nerde kaldı sendikaların  zam oranı refah payı seyyanen zamlar yine hüsran kapatılsın bu sendikalar zaten aidat almaktan başka bir işe yaradıkları yok başka haberde devletin yeni teklifi %7 den başlıyordu hani ilk devletin teklifi ne ise o miktarda kalmış heralde sendika başkanlarına ya bişeyler vaad edildi Yada açıktan recep ivediğin dediği gibi otoparkta cukka olayı oldu Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
  • Hasan Gozel: -cek -cak ları yemiyor millet elde bişey varmı yok çalışma yapılacak ne demek verirsin yada vermezsin oyalamayın insanları Cevap Yaz 77 9 Yayından Kaldır
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