3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını yaptı (2) - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 Ek Gösterge'ye ilişkin hükümetle yürütülen çalışmalarda, adaleti temin etmek için gayret gösterileceğini kaydetti.

Yalçın, kamu çalışanlarının 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısında, yıl ortasına kadar tamamlanıp bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Kamu görevlilerinin sosyal refahına katkıda bulunmayı, mesleki motivasyonlarını artırmayı ve beklentilerini karşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Yalçın, "Ek gösterge sistematiği, kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi hem de mesleki sorumlulukları dikkate alarak oluşturulan bir düzenleme. Belli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluklarının oluştuğu bu zemini, yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız." diye konuştu.

3600 Ek Gösterge konusunu, toplu sözleşmede vaatten yol haritasına dönüştürdüklerini belirten Yalçın, bunun kamu görevlileri ve siyaset mekanizması açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Çalışma sadece belli meslek gruplarını kapsamayacak

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"3600 Ek Gösterge beklentisiyle ilgili konu, bir takvim dahilinde beraber çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, Sayın Bakan'ımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk. Çünkü ek gösterge sisteminde belli aralıklarla yapılan düzenlemelerle oluşan omurga bozuklukları nedeniyle, bir adaletin tesis edilmesine, topyekun ele alınmasına ihtiyaç var. Bu masada bunu temin etmek için beraber, olağanüstü gayret göstereceğiz."

Bu çalışmanın ardından sözleşmeliler konusunda da bir komisyon çalışması başlatacaklarını bildiren Yalçın, onun da bu yıl içinde tamamlanacağını dile getirdi.

İkinci toplantı 16 Mart'ta

Yalçın, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise 6. Dönem Toplu Sözleşme'de yer alan kararın, 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelerin çalışılması şeklinde olduğunu belirterek "Dolayısıyla belli meslek grupları üzerinden değil kamunun tamamını ilgilendiren boyutuyla ek göstergeyi ele alabilir miyiz konusunda temel yaklaşımımız vardı. Bunu da toplu sözleşme kararına yansıtmıştık." dedi.

Bu toplantıda prensip tartışmaları ve personel sayıları gibi teknik kısımlara odaklandıklarını aktaran Yalçın, ikinci toplantıyı 16 Mart'ta yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Yalçın, "3600 Ek Gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak, adaletli, hakkaniyetli bir ek gösterge sistematiği tesis etmek konusunda masanın sosyal tarafı, yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

(Bitti)