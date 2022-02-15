3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar - Son Dakika

3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında TBMM`ye gelmesi bekleniyor. Peki öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerin maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak.

İŞTE MERAK EDİLEN İKRAMİYELER VE MAAŞLAR

Öğretmen - Polis - Din görevlisi

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)



Emekli aylığı - 5.242 - 6.399 - 1.157

İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı - 5.592 - 6.826 - 1.234

Emekli ikramiyesi - 201.637 - 246.135 - 44.498

(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı - 5.941 - 7.252 - 1.311

Emekli ikramiyesi - 235.243 - 287.158 - 51.915

HEMŞİRE

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı - 5.095 - 6.399 - 1.304

İkramiye - 163.322 - 205.113 - 41.791

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı - 5.435 - 6.826 - 1.391

İkramiye - 195.986 - 246.135 - 50.149

(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı - 5.775- 7.252 - 1.477

İkramiye - 228.651 - 287.158 - 58.507