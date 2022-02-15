3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında TBMM`ye gelmesi bekleniyor. Peki öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerin maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak.
Öğretmen - Polis - Din görevlisi
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı - 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı - 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi - 201.637 - 246.135 - 44.498
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı - 5.941 - 7.252 - 1.311
Emekli ikramiyesi - 235.243 - 287.158 - 51.915
HEMŞİRE
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı - 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye - 163.322 - 205.113 - 41.791
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı - 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye - 195.986 - 246.135 - 50.149
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı - 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye - 228.651 - 287.158 - 58.507
Son Dakika › Güncel › 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar - Son Dakika