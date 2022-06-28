3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti, 3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 57 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklifle; emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500'den 3 bin TL'ye çıkarılıyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' TBMM Başkanlığı'na sundu.

3600 EK GÖSTERGE57 maddelik yasa teklifi ile; kamu görevlilerinin ek gösterge sistemi yeniden düzenleniyor. Buna göre; başta öğretmen, sağlık çalışanları, polis, din görevlileri olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Teklifle, emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500'ten 3 bine çıkartılıyor. Mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan, idarenin etkin ve hızlı karar almasını sağlayan değişiklikler öngörülüyor.Vergi kaçakçılığı ve mali suçlar ile mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla bakanlığa özel bir yetki veriliyor. Vergi Usul Kanununda bazı özel usulsüzlük cezaları, caydırıcılığın artırılması amacıyla günün koşullarına göre yeniden belirleniyor. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere uygulanacak usulsüzlük cezaları ile gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak usulsüzlük cezaları artırılıyor.Kanun Teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerine, kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarının 50 milyar Türk Lirasından 100 milyar Türk Lirasına çıkarılması öngörülüyor. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şans oyunlarına isabet eden kamu payından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne pay verilmesine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.ÖĞRENCİ AFFI GELİYORÇeşitli nedenlerle yüksek öğrenimine ara verenler yeniden eğitimlerine dönebilecek. Bu çerçevede; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınacak.Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, açık ceza infaz kurumlarında bulunup da kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalışacak hükümlüler bakımından, istekli olma şartı getiriliyor.TRAFİK CEZALARINA ÖDEME KOLAYLIĞI GELİYORTrafik cezaları yeniden düzenleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları ve işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerince on beş gün içinde ödeme gerçekleştirilmesi durumunda ilave ceza uygulanmaması, on beş günden sonra, kırk beş günden önce ödenmesi durumunda, geçiş ücretinin yanı sıra geçiş ücreti kadar ilave para cezası uygulanması, kırk beş günden sonra ise, geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında ceza uygulanması öngörülüyor.MİLLETVEKİLİ EMEKLİ AYLIKLARINA DÜZENLEME

Yapılan değişiklikle, milletvekillerinin emekli aylıkları endeksi yeniden düzenleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyelerinin emeklilik işlemleri (9000) ek gösterge rakamı esas alınarak yapılacak.