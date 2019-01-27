Son Dakika Haberleri: 3600 Ek Göstergede Adalet Temelli Çalışma Yapılsın"

3600 Ek Göstergede Adalet Temelli Çalışma Yapılsın"

58 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın.

3600 Ek Göstergede Adalet Temelli Çalışma Yapılsın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." talebinde bulundu.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen'in Ankara'daki olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'de kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yalçın, kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusuna da değindi.

Kamu çalışanları adına 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın."

Yalçın, 3600 ek göstergede kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, "Büyüyen Türkiye'nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Memur Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünlerine 10 Gün Kala Öğrendiler! Doktor Çifte, Balayı Kabusu Yaşatan Dolandırıcılara Ceza Yağdı ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı

Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:09:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3600 Ek Göstergede Adalet Temelli Çalışma Yapılsın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]