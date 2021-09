"365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat" - Son Dakika

Sportif yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve her yaştan vatandaşın katıldığı farklı branşlardaki kurslarla Yeşilyurt Belediyesi tarafından hedeflenen 'Spor Kenti' olma yolunda önemli hizmetlerle buluşan Yeşilyurt, farklı branşta açılacak kurslarla kış döneminde de sportif etkinliklerde isminden söz ettirecek.

Yılın 365 günü her yaştan vatandaşın sağlıklı, dinamik ve hareketli bir hayata sahip olması için başlattığı '2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı' planlamasına yönelik proje, kurs ve hizmetlerin sayısını artıran Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet programında yer alan 'Spor Okulları' ile 'Bayanlara Özel' Yüzme Kursu için kayıtlar sürerken, eğitimler ise 25 Eylül Cumartesi günü start alacak.

Gençleri spora daha fazla teşvik etmenin yanı sıra yetenekli sporcuları belirleyip ülke sporuna kazandırmayı hedefleyen 'Spor Okulları' kapsamında; basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, kick-boks, yüzme, taek-wondo ve jimnastik branşlarında temel eğitimler verilecek. Bugüne kadar 170 sporcunun kayıt yaptırdığı spor okullarında alanında deneyimli uzman eğitmelerin gözetiminde sporun temel teknikleri üzerine teorik ve pratik eğitimler verilecek.

06-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik başlayacak olan spor okullarının kayıt işlemleri Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası C Blok'ta oluşturulan başvuru noktasında devam ederken, sporcuların kayıt işlemleri sırasında yanlarında kimlik fotokopileri ile HES kodlarını bulundurmaları gerekiyor. Spor Okulları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 444 8 910 (4776) ile 0 538 854 79 52 no'lu iletişim hattı üzerinden yetkililerle irtibata geçebilirler.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle açılacak olan 'Bayanlara Özel' Yüzme Kursu ise her hafta Cumartesi günü saat 18:30 ile 20:30 saatleri arasında Gençlik ve Spor Yerleşkesinde ki Olimpik Yüzme Havuzunda başlayacak.

Yeşilyurt'ta sportif etkinliklere ve kurslara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, " Her yaştan vatandaşımızın aktif olarak katıldığı sportif kurslarımıza kış döneminde de devam edeceğiz.06-14 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik 8 farklı branşta açacağımız spor okullarımız ile sadece bayanlara özel olarak hizmet verecek olan yüzme kursumuzu 25 Eylül'de başlatacağız. Spor okullarımıza 170, yüzme kursumuza ise 40 kişi kayıt yaptırırken, kayıt işlemleri Belediyemizin MAŞTİ karşısında ki C Blok Hizmet Binasında devam etmektedir. Her iki kurs faaliyetlerine katılmak isteyen sporcularımız, yanlarında HES kodları ve kimlik fotokopilerini bulundurmaları gerekmektedir. Kurslarımızı temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda alanında deneyimli uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sağlıklı ve dinamik bir hayat için sportif hizmetlerimize yenilerini ekleyerek gençlik ve spor yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılı içindeki faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin 365 gün boyunca dinamik ve sağlıklı hayat yaşamaları amacıyla '365 gün spor 365 gün dinamik hayat' diyerek ilçemizin sportif hayatını hareketlendirmeye, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı sporla buluşturmaya gayret ediyoruz.Kış dönemi boyunca hizmet verecek olan spor okullarımızve yüzme kursumuzun açılması için desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz, tüm sporcularımıza başarılı ve güzel bir eğitim dönemi temenni ediyoruz." diye konuştu.