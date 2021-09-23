Üye Girişi
"365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat" - Son Dakika

"365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat"

23.09.2021 13:49

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılıp, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek olan 'Spor Okulları' ile 'Bayanlara Özel' Yüzme Kursu 25 Eylül'de yapılacak eğitimlerle başlayacak.

Sportif yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve her yaştan vatandaşın katıldığı farklı branşlardaki kurslarla Yeşilyurt Belediyesi tarafından hedeflenen 'Spor Kenti' olma yolunda önemli hizmetlerle buluşan Yeşilyurt, farklı branşta açılacak kurslarla kış döneminde de sportif etkinliklerde isminden söz ettirecek.

Yılın 365 günü her yaştan vatandaşın sağlıklı, dinamik ve hareketli bir hayata sahip olması için başlattığı '2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı' planlamasına yönelik proje, kurs ve hizmetlerin sayısını artıran Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet programında yer alan 'Spor Okulları' ile 'Bayanlara Özel' Yüzme Kursu için kayıtlar sürerken, eğitimler ise 25 Eylül Cumartesi günü start alacak.

Gençleri spora daha fazla teşvik etmenin yanı sıra yetenekli sporcuları belirleyip ülke sporuna kazandırmayı hedefleyen 'Spor Okulları' kapsamında; basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, kick-boks, yüzme, taek-wondo ve jimnastik branşlarında temel eğitimler verilecek. Bugüne kadar 170 sporcunun kayıt yaptırdığı spor okullarında alanında deneyimli uzman eğitmelerin gözetiminde sporun temel teknikleri üzerine teorik ve pratik eğitimler verilecek.

06-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik başlayacak olan spor okullarının kayıt işlemleri Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası C Blok'ta oluşturulan başvuru noktasında devam ederken, sporcuların kayıt işlemleri sırasında yanlarında kimlik fotokopileri ile HES kodlarını bulundurmaları gerekiyor. Spor Okulları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 444 8 910 (4776) ile 0 538 854 79 52 no'lu iletişim hattı üzerinden yetkililerle irtibata geçebilirler.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle açılacak olan 'Bayanlara Özel' Yüzme Kursu ise her hafta Cumartesi günü saat 18:30 ile 20:30 saatleri arasında Gençlik ve Spor Yerleşkesinde ki Olimpik Yüzme Havuzunda başlayacak.

Yeşilyurt'ta sportif etkinliklere ve kurslara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, " Her yaştan vatandaşımızın aktif olarak katıldığı sportif kurslarımıza kış döneminde de devam edeceğiz.06-14 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik 8 farklı branşta açacağımız spor okullarımız ile sadece bayanlara özel olarak hizmet verecek olan yüzme kursumuzu 25 Eylül'de başlatacağız. Spor okullarımıza 170, yüzme kursumuza ise 40 kişi kayıt yaptırırken, kayıt işlemleri Belediyemizin MAŞTİ karşısında ki C Blok Hizmet Binasında devam etmektedir. Her iki kurs faaliyetlerine katılmak isteyen sporcularımız, yanlarında HES kodları ve kimlik fotokopilerini bulundurmaları gerekmektedir. Kurslarımızı temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda alanında deneyimli uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sağlıklı ve dinamik bir hayat için sportif hizmetlerimize yenilerini ekleyerek gençlik ve spor yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılı içindeki faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin 365 gün boyunca dinamik ve sağlıklı hayat yaşamaları amacıyla '365 gün spor 365 gün dinamik hayat' diyerek ilçemizin sportif hayatını hareketlendirmeye, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı sporla buluşturmaya gayret ediyoruz.Kış dönemi boyunca hizmet verecek olan spor okullarımızve yüzme kursumuzun açılması için desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz, tüm sporcularımıza başarılı ve güzel bir eğitim dönemi temenni ediyoruz." diye konuştu.

365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat

Spor Okulları, Yeşilyurt, Eylül, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel '365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş 15:05 Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Eski karısı barışma isteğini kabul etmedi, sinirlenen adam tabancayla kendi ayağına sıktı 14:55 Eski karısı barışma isteğini kabul etmedi, sinirlenen adam tabancayla kendi ayağına sıktı Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu 14:40 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım 14:34 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular 14:11 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor 13:39 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar 12:59 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar

Son Dakika Haberleri
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:39 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
14:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım
14:26 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
14:20 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi
14:12 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı         
15:08
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak         
15:04
Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi         
14:51
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda içki şişesi kırdı Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda içki şişesi kırdı         
13:29
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 15:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: "365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement