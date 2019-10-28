Son Dakika Haberleri: 366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Genel 366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Panama bandıralı "MSC Teresa" adlı 366 metrelik dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Panama bandıralı "MSC Teresa" adlı 366 metrelik dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Porsaid limanından gelip Kocaeli'nin Yarımca limanına giden 366 metre ve 153 bin 115 grostonluk gemiye 36 milli Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne aİt 2 römorkör eşlik etti dev Konteyner gemisinin geçişi Sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişine kapatılırken dev gemi Marmara denizine doğru yol aldı.

366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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