37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklandı

15.03.2022 15:09
37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince takip ve çalışma başlatıldı. Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Zonguldak illeri Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerince dolandırıcılık, şantaj, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında 37 ayrı yakalama emri bulunan S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 yıl 11 ay hapis cezasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama Kahramanmaraş'ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: 37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement