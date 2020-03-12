37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.

37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Ceyhan'da son 23 günde 37 bin liralık 7 ayrı kablo hırsızlığı meydana geldi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları araştırmada K.G., İ.D. ve N.D. isimli 3 şahsı tespit etti.


3 şüpheli Emek Mahallesi'nde tel kesme makası ile yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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