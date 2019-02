37 Bloktan Oluşan Mahalleye 40 Muhtar Adayı

Batman'da mahalle statüsü verilen Kardelen Mahallesi 37 bloktan oluşuyor

Bin 500'e yakın evin bulunduğu mahallede şimdiye kadar 40 aday muhtarlık için başvuruda bulundu



BATMAN - Batman'da 2015 yılında yapımı tamamlanan 37 bloktan ve yaklaşık bin 500 haneden oluşan TOKİ evlerinin olduğu alana mahalle statüsü verildi. Bu yıl ilk defa seçime gidecek olan 37 bloklu mahallede, 40 kişi muhtar adaylığı için başvuruda bulundu.

Batman'da mahalle statüsü verilen TOKİ konutlarının bulunduğu Kardelen Mahallesi 31 mart yerel seçimleri için ilk defa sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde kendi muhtarını da seçecek olan mahallede muhtar adayı patlaması yaşandı. 37 konut ve bin 500 evin bulunduğu mahallede şimdiye kadar 40 kişi muhtarlık için başvuruda bulundu. Her bloğa birden fazla adayın düştüğü mahallede seçmen, muhtar adayı fazlalığından şikayetçi.



"Hizmete muhtacız"

TOKİ konutlarında yaşayan Fehmi Ezer, birçok muhtarın işsizlikten dolayı maaş alabilmek için aday olduğunu savundu. Mahallenin hizmete ihtiyacı olduğunu belirten Ezer, "37 bloğumuz var Kardelen Mahallesi'nde, daha önce Yenişehir'di, ismimiz de değişti. Şimdi Kardelen oldu. Malumunuz 37 bloğumuz var, 40'a yakında muhtar adayımız var. Bunlardan birini halk seçecek. Tabi muhtar adaylarından da beklentilerimiz var. Bazıları sadece maaş için aday olmuş. Onları tespit edeceğiz. Buraya seçeceğimiz muhtarın hizmet yapması lazım. Bin 500, bin 700 daire var burada ve bir kazadan büyük bu Kardelen Mahallesi. Hizmete muhtacız ve muhtarlardan da beklentilerimiz var. Muhtara gittiğimiz zaman, belediye başkanına da gidecek. Ulaşımda otobüsler yetersizdir. Buraya yönelsinler, hizmete ihtiyacımız var" dedi.



"Bu kadar muhtar adayı fazla"

Kardelen Mahallesi'nde yaşayan emekli vatandaş Şehmus Ertekin Mahallelerinde 40 muhtar adayının bulunması ile ilgili şunları söyledi:

"7 blok var, bu mahalleye bu kadar muhtar adayı fazla. Bunların içinden bir galip çıkacak. Hepsinin galip çıkma hali yok. 2 tane, 3 tane, bilemedin 4 tane olur. 40 tane buradan kalkmış. Bunlar işsizlikten meydana geliyor. Batman'da iş gücü olmadığı için acaba ben muhtar olabilir miyim, düşüncesindedirler."



"Oy verirken kafamız karışacak"

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık başına gittiklerinde kafalarının karışacağını ifade eden Cengiz Tekin isimli vatandaş da, "Biraz toplama bir yer olduğu için talipliler bayağı fazla. Bu kadar aday nasıl olacak bilemiyorum, hayırlısı olsun. Oy verirken kafamız karışacak biraz ama bir tanesini seçeceğiz" diye konuştu.

Bir mahallede 40'a yakın muhtar adayının bulunmasını trajikomik bulduğunu belirten Jir Işık ise zaman zaman muhtar adayı olma konusunda ailesiyle şakalaştığını söyledi. Bir mahalleye 40 muhtar adayının çok fazla olduğunu aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Burası Kardelen Mahallesi ve burası 37 bloktan oluşuyor, 40 tane muhtar adayımız var. İşin trajikomik tarafı yeni bir mahalle olduğu için herkes muhtar olma çabasında. Ben emekli öğretmen amcam ile birlikte kalıyorum. Arada şakasına diyorum ki herkes muhtar adayı olmuş bende olayım. Bana çok trajikomik geliyor 40 tane muhtar adayının olması."



"37 bloğa 40 muhtar adayı güzel bir rakam"

Kardelen Mahallesi'nde yaşayan Güleser Nar Kırşan da her akşam kapılarının çaldığını ve muhtar adaylarının projelerini anlattığını söyledi. Kırşan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bin 500'ü aşkın konut var ve neredeyse tamamı dolu şekilde. 37 blok var. Ama 40'a yakın muhtar adayımız var. Biraz fazla kalabalık Kardelen Mahallesi için zaten yeni yeni oluşuyor. Her akşam kapımız çalıyor oylarınızı bize verin diye. Kimse kimseyi tanımıyor nasıl çalışmalar yapılacak, ne yapılacak Kardelen Mahallesi için neyin daha doğru, neyin daha güzel olacağı bilinmiyor ama rakam gerçekten yüksek. Oylarınızı bize verin, sizin için çalışıyoruz, sizi düşünüyoruz. Kim kimi düşünüyor, kimse kimseyi tanımıyor. Bu tarz söylemler var. Biraz şaşkınız ama geçen gün gelen birini takdir ettim. Hanımıyla, yengesiyle gelmişti kapıya. Bayan açarsa bayan muhatap oluyor, erkek açarsa erkek muhatap oluyor. Güzel ama biraz da komik yani trajikomik yani. Sonuçta 37 bloğa 40 tane muhtar adayı gerçekten güzel bir rakam."

