37. Dyo Sanat Ödülleri Sergisi Özel Bir Davetle Kapılarını Açtı

Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin yanı sıra 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış eserler de özel bir koleksiyon ile sergileniyor. Davette konuşan Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Vakfın İzmir'in ilk kent müzesi açılışını da yılın ikinci yarısında gerçekleştireceğinin müjdesini verdi.

37. Dyo Sanat Ödülleri Sergisi açılışı, Galata Rum Okulu'nda düzenlenen özel bir davetle gerçekleşti. Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

37. Dyo Sanat Ödülleri sergisinde bu yıl ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan 56 eserin yanı sıra 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış 70 eser de özel bir koleksiyon ile sergileniyor. Küratörlüğünü Denizhan Özer'in gerçekleştirdiği sergi 10 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

Açılıştaki konuşmasında, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Topluluğu olarak amaçlarının ülkenin eğitim, kültür ve sanat alanında kalıcı izler bırakmak olduğunu söyleyen Feyhan Yaşar, "52 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Dyo Sanat Ödülleri bizim için çok değerli. Türk resim sanatında, sanatın ve sanatçının yanında olduk, birbirinden değerli jüri üyeleri ve sanatçılarla çalıştık. 'Evrende Dönüşüm' teması ile düzenlediğimiz yarışmamıza 500'e yakın sanatçının 800'e yakın eseri katıldı. Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Neş'e Erdok, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Prof. Dr. Hasan Kıran ve Doç. Umur Türker'in yer aldığı seçici kurulumuzun yaptığı değerlendirmelerle ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserler seçildi." diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren pentür dalında 'Doğa –Beden- Kent 1' isimli eseriyle Murat Özbakır'ı 'İsimsiz' adlı eseriyle Sidar Baki'yi ve özgün baskı dalında 'Atık No 1' isimli eseri ile Semih Çınar'ı kutlayan Feyhan Yaşar, sanatçılara başarılarının devamını diledi.

İzmir'in ilk kent müzesinin çalışmalarına da başladıklarının müjdesini veren Feyhan Yaşar; "Babamız Selçuk Yaşar'ın hayallerinden birini daha hayata geçiriyor olmanın heyecanı içindeyiz İzmir'in ilk kent müzesinin 2019'un ikinci yarısında hizmete açacağız" dedi.