Son Dakika Haberleri: 37. Dyo Sanat Ödülleri Sergisi ve Özel Dyo Sergisi

37. Dyo Sanat Ödülleri Sergisi ve Özel Dyo Sergisi

16 dakika önce

37. Dyo Sanat Ödülleri Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 56 eserin yer aldığı 'Evrende Dönüşüm' temalı sergi 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

37. Dyo Sanat Ödülleri Sergisi ve Özel Dyo Sergisi, System.String[]

Denizhan Özer'in küratörlüğünü üstlendiği sergide bu yıl ödül alan eserlerin yanı sıra 1967 yılından bugüne ödül almış 70 eserden oluşan Dyo Özel Sergisi Galata Rum Okulu'nda sanatseverleri bekliyor.

Türkiye genelinde sağladığı burslar, yaptırdığı okullar ve kültür sanat aktiviteleriyle sanata ve topluma desteğini sürdüren Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 'Evrende Dönüşüm' temalı sergisini Denizhan Özer'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluşturdu. Galata Rum Okulu'nda kapılarını açan sergi, gösterilen yoğun ilgiden dolayı 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Galata Rum Okulu'nda sanatseverler, 28 Şubat tarihine kadar Sidar Baki'nin 'İsimsiz', Murat Özbakır'ın 'Doğa-Beden-Kent I', Semih Çınar'ın 'Atık No.1' adlı ödüllü eserleri başta olmak üzere 56 eserin yer aldığı sergiyi ziyaret edebilecek. Sergide 1967 yılından bugüne yarışmada ödül almış 70 eserden oluşan Dyo Özel Sergisi de sanatseverlerle buluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:09 Kaynak: Bültenler

28 Şubat, Dönüşüm, Dyo Boya Fabrikaları, Kültür Sanat, Güncel
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