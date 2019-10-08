Son Dakika Haberleri: 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru
Son Dakika Spor 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru

37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru

48 dakika önce

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim'de koşulacak.

37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru, System.String[]

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim'de koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne 63 otomobil ve 126 sporcu katılacak.

Yarışlar, 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da İzmit'teki alışveriş merkezindeki açılış seremonisiyle başlayacak. Ekipler daha sonra "Ford Otosan", "Transit", "Courier" ve "Custom" özel etaplarını geçerek saat 16.00'dan itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile ilk günü tamamlayacak.

Ekipler rallinin son gününde "Otosan", "Transit" ve "Courier" etaplarını bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" avantaj etabında genel klasman ve sınıflarında ekstra puan kazanabilmek için ter dökecek.

Genel klasman ve sınıflarda büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen sezonun son toprak rallisinde, ekipler 2 gün boyunca 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol katedecek.

Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 15.00'te finiş seremonisi ve ödül töreniyle son bulacak.

Ford Otosan, Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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