37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için çalışmalar, kar takabasının yağmur nedeniyle azaldığı Dedeli mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve Teğmen Mustafa Akgül komutasındaki jandarma ve AFAD ekipleri, yürüyerek ve kar araçlarıyla bölgeyi taradı.

Ekiplere rehberlik eden Ragıp Böcüoğlu, jandarmanın kadavra köpeği "Sarı"nın tepki verdiği noktaya gittiğinde karın içerisinde ayakkabı gördü.

Bunun üzerine kar tabakasını kaldıran ekipler, yaklaşık 1 metre derinlikte Kaçar'ın cansız bedenini buldu.

Kaçar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından kaçarın, ilçede defnedileceği öğrenildi.

Böcüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörük olduğu için bölgeyi iyi bildiğini ve yardım için ekiplere katıldığını belirterek, "Jandarma köpeği, Kaçar'ın kaybolduğu mevkinin yaklaşık 200 metre ötesinde tepki verdi. O sırada da kuşların uçtuğunu gördüm. Oraya gittiğimde bir ayakkabının karda gözüktüğünü fark ettim ve ekipleri çağırdım. Allah rahmet eylesin." dedi.

Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.