37 gündür kayıptı, dere yatağında cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 37 gündür kayıp olarak aranan ve evsiz olduğu öğrenilen adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemede cesedin Mustafa Pek'e (58) ait olduğu, sokakta yaşadığı belirlenen adamın 37 gündür kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Dere yatağından çıkartılan ceset, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR