Son Dakika Haberleri: 37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
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37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin 37 ilinde karıştığı 'dolandırıcılık' olaylarından aranan Abdurrahim L. (64), Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

TÜRKİYE'nin 37 ilinde karıştığı 'dolandırıcılık' olaylarından aranan Abdurrahim L. (64), Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Abdurrahim L.'nin 210 dolandırıcılık olayından soruşturma dosyası ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Ekibi, yaklaşık 15 gün süren sokak çalışmaları sonunda 'dolandırıcılık' suçundan aranan Abdurrahim L.?yi dün sabah yakaladı. Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürülen Abdurrahim L., hakkında başta İstanbul olmak üzere, İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Erzincan'ın aralarında bulunduğu 37 ilde gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayları nedeniyle 210 suç dosyası bulunduğu bildirildi. Ayrıca kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan Abdurrahim L.?nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

HER KILIĞA GİRMİŞ

Abdurrahim L.'nin dolandırıcılık olaylarını, kendisini kamu, banka ya da sigorta şirketi çalışanı gibi göstererek yaptığı öğrenildi. Şüphelinin başkalarına ait banka ve kredi kartlarını kullandığı ayrıca bazı şirket ve kooperatif yöneticilerini de dolandırdığı kaydedildi.

37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:11 Kaynak: DHA
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