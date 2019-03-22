Son Dakika Haberleri: 37 İlde Fetö Operasyonu: 114 Gözaltı Kararı

37 İlde Fetö Operasyonu: 114 Gözaltı Kararı

50 dakika önce

FETÖ üyelerini 'Yargı organlarına' yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri' oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

37 İlde Fetö Operasyonu: 114 Gözaltı Kararı, System.String[]
FETÖ üyelerini 'Yargı organlarına' yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri' oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için 37 farklı ilde saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Güncel
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