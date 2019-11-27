Son Dakika Haberleri: 37 İLDEKİ 210 DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ SAKLAMIŞ
Son Dakika Güncel 37 İLDEKİ 210 DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ SAKLAMIŞ - Son Dakika

37 İLDEKİ 210 DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ SAKLAMIŞ

7 saat önce

TÜRKİYE'nin 37 ilinde 210 'dolandırıcılık' suçundan aranırken, Bayrampaşa Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Abdurrahim Latifoğlu'nun (64) elde edilen görüntülerinde, şüphelinin 5 yıl boyunca güvenlik kameraları olan yerlerde yüzünü gizleyerek, dolaştığı ortaya çıktı.

37 İLDEKİ 210 DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ SAKLAMIŞ, System.String[]

TÜRKİYE'nin 37 ilinde 210 'dolandırıcılık' suçundan aranırken, Bayrampaşa Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Abdurrahim Latifoğlu'nun (64) elde edilen görüntülerinde, şüphelinin 5 yıl boyunca güvenlik kameraları olan yerlerde yüzünü gizleyerek, dolaştığı ortaya çıktı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park Polisleri, 15 gün süren çalışmaları sonunda, 37 ilde 210 dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdurrahim Latifoğlu'nu yakalayarak, gözaltına aldı.

Başta İstanbul olmak üzere İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Elazığ, Afyon, Erzincan'ın da aralarında olduğu illerde çok sayıda mağduru dolandırdığı belirlenen Latifoğlu'nun 5 yılda, dış görünüşünü değiştirerek kaçtığı belirlendi.

15 ADRESİ ÇIKTI

Bayrampaşa Mobil Park Polisi, yakalamayı başardığı şüphelinin adres olarak 15 ayrı yeri beyan ettiğini, 5 yıl boyunca güvenlik kameraları bulunan yerlerden geçerken yüzünü sakladığını ve kendisini durdurup kimlik soran polis ya da jandarma ekiplerine, kimliğinin yanında olmadığını söylediği, yaşından dolayı inandırmayı başardığını tespit etti.


Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
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