37 ildeki 72 maden lisansı iptal
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:38
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye
çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.
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