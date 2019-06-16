Son Dakika Haberleri: 37 ildeki 72 maden lisansı iptal
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37 ildeki 72 maden lisansı iptal

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.

37 ildeki 72 maden lisansı iptal, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:38 
Türkiye, Maden, Ekonomi
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