Son Dakika Haberleri: 37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
Son Dakika Ekonomi Haber

37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi

17 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.

37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.
Genel Müdürlüğün ruhsat iptali uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 37 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansı, ruhsat bedelinin yatırılmaması, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi maddesine aykırı işlemler gibi nedenlerle iptal edildi.
Ruhsat iptallerine ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:57 Kaynak: AA
Türkiye, Maden, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi Saadet Partisi liderinden 23 Haziran açıklaması: Tek endişemiz hile olmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 09:14:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]