37 milyon liralık yasa dışı bahis hareketine 17 tutuklama - Son Dakika

- 37 milyon liralık yasa dışı bahis hareketine 17 tutuklama

Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülerek yakalanan ve 3 aylık hesap hareketinin 37 milyon lira olduğu öğrenilen 33 zanlıdan 17'si tutuklandı

ADANA - Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülerek yakalanan ve 3 aylık hesap hareketinin 37 milyon lira olduğu öğrenilen 33 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, zanlıları yakalamak için savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yurt dışından internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını tespit edilen zanlılara yönelik 3 aylık takibin ardından 4 Eylül günü şafak vakti Adana merkezli 6 ilde operasyon yapan polis, 33 zanlıyı gözaltına aldı. Sorgula alınan zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyalı, 3 bin 700 lira sahte para, 196 bin lira değerinde altın 2 av tüfeği 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 30 sim kart farklı bankalara ait 21 kredi kartı ele geçirildi.

Zanlıların hesabında ise kısa süre içinde gerçekleşmiş 259 işlemde 37 milyon 256 bin liralık hareket tespit edildi. Zanlıların emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ayrıca zanlıların genelde üniversite öğrencilerine açtırdığı hesapları kullandığı belirlendi. Zanlıların sadece birinin 3 aylık hesap hareketinin 8 milyon lira olduğu belirlendi.

Zanlıların suçlamaları kabul etmemesine rağmen milyon liralık hesap hareketlerini açıklayamadıkları öğrenildi.

Sorgusu tamamlanan 33 şüpheliden 1'i yeni tip korona virüs testi pozitif çıktığı için 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 25 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 17'si tutuklanırken diğer zanlılar 3'ü savcılıktan 5'i ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.