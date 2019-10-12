37'nci ford otosan kocaeli rallisi start aldı

KOCAELİ Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi sabah saatlerinde start aldı. Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan ve Ford Otosan ana sponsorluğunda düzenlenen ralli 2 gün sürecek. Yarışlarda, 62 ekip, 9 etapta 292,44 kilometre boyunca en iyi dereceyi yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkından start alan yarışlarda bu yıl mücadele edecek olan 62 ekip, 9 etapta 100,49 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre boyunca en iyi dereceyi yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

Yarış öncesinde konuşan Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Murat Bostancı, Kocaeli etabının, şampiyonanın en zorlu yarışlarından biri olduğunu ifade ederek, "Ford Otosan Kocaeli Rallisi bizim için, takım olarak çok önemli bir yarış. Ev sahibi olduğumuz bir yarış bu. Bizi destekleyen ana markamızın ev sahibi olduğu, fabrikası olduğu bir şehirdeyiz. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı ve belki de şampiyonanın düğümünün çözüleceği bir yarış, o açıdan burası bizim için çok önemli. İyi hazırlandık, bu sene de Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Hem pilotlarda şampiyon olmak istiyoruz hem de markalarda şampiyon olmak istiyoruz. Umarım herkes için keyifli bir yarış olur. Hem izleyenler hem de yarışanlar için keyifli bir hafta sonu olmasını diliyorum" dedi.

'YARIŞIN ŞEHRE İNDİĞİ YER BURASI'

Seyirci özel etabının şehir içinde olmasından dolayı birçok seyircinin izleme imkanı olduğunu belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı da, "Bu yarış, Kocaeli için de son derece önemli bir organizasyon çünkü Kocaeli birçok otomobil fabrikasının bulunduğu bir yer. Ülkenin otomobil sanayisinin kalbinin attığı bir yer. Burada böyle bir organizasyonun yapılmasında Ford Otosan vesile oluyor. Bu açıdan da çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi bu. Her açıdan çok güzel bir yarış. Her sene organizasyon kalitesi bakımından birinci seçilen bir yarış, bu sene de böyle olacağına eminim. Özellikle şehir içinde yapılan seyirci etabı binlerce seyircinin seyredebildiği yani yarışın şehre indiği bir etap. Bunların hepsi organizasyon açısından önemli detaylar. Keyifli bir yarış olacağına inanıyorum" diye konuştu.

- Kocaeli