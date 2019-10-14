37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi tamamlandı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi tamamlandı. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41 Burda AVM, Shell, Avis, Ramada Plaza İzmit, Auto Club, Fora Araç Takip Sistemleri ve Power FM katkılarıyla düzenlenen organizasyon

60 ekibin mücadele ettiği ralliyi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı - Onur Vatansever Ford Fiesta R5 ile kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı, Skoda Fabia R5 ile liderin 49.6 saniye ardından ikinci olurken, Skoda Fabia R5 ile KKTC'den gelen konuk ekip Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener üçüncü oldular.

İki çeker klasmanı ve Sınıf 4'ü Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı kazanırken, Sınıf N'de Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu, Sınıf 3'de Fiat Motorsporları takımından Fiat Egea 1.4 T-Jet ile Fatih Kara-Bilge Ayan, kadın pilotlarda Nissan Micra ile Özlem Uludağ Gülcan, genç pilotlarda Castrol Ford Team Türkiye takımından And Sunman ve genç co-pilotlar da Egea Gençler Kupası'ndan Ali Emre Yılmaz birincilikleri paylaşan isimler oldular.

30 yaş üzeri klasik otomobillere açık Historic klasmanında Engin Kap- Özden Yılmaz birinciliği elde ederken, Haydar Güçlü- Murat Yıldırım BMW 2002 ti ile ikinciliği ve b da Murat 131 ile üçüncülüğü elde ettiler. Zafer Vatansever Ralli Kupası klasmanında ise Citroen C2 ile İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekibi zafere ulaşırken aynı zamanda Kategori 2 birinciliğinin de sahibi olurken, Hakan-Havva Gürel çifti Suzuki Boleno ile genel klasman ikinciliği ve Kategori 1 birinciliğini, Levent Şapçılar-Deniz Gümüş de Ford Fiesta ST ile genel klasman üçüncülüğü ve Kategori 3 birinciliğini kazandılar. Kategori 4'te birincilik ise Subaru Impreza WRX ile Yavuzhan Cabbaroğlu-Can Hergüner ekibinin oldu.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 02-03 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 44.Yeşil Bursa Rallisi ile sona erecek.