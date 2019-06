37 projeye 23 milyon hibe desteği, 60 milyon Euro'luk hibe fırsatı

Elazığ'da Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu tarafından son çağrı ilanından sonra 44 milyon liralık 37 projenin kabul edildiğini ve 23 milyon hibe desteği verilmesinin planlandığını aktaran İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, yeni çağrı döneminde 60 milyon Euro'luk hibe desteği fırsatının bulunduğunu açıkladı.



TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü tarafından başvuruları tamamlanan IPARD II 5. Çağrı İlanı ile başvurusu başlayan 6. Çağrı İlanı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, yapılacak olan projeler ile desteklenecek olan alanlar hakkında bilgiler aktardı.



16 Şubat 2018 tarihinde 5. çağrı ilanına çıktıklarını anımsatan İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, "O tarihte ilana çıktığımız 5. başvuru döneminde hayvancılık tedbirini, süt, et ürünlerini işlenmesi ve pazarlamaya yönelik yatırımlara destek vereceğimizi söylemiştik. 16 Şubat tarihinden bugüne kadar çok yoğun bir şekilde bu çağrı döneminin tanıtımını yaptık. Bütün ilçe merkezlere ve belde belediyelere giderek vatandaşlarla, çiftçilerle görüştük. Buraya davet edip çeşitli toplantılar vesilesiyle sesimizin çıktığı kadar Elazığ'da ulaşmadık hiçbir çiftçi, hayvancı ve yatırımcı bırakmadık. 13 Haziran tarihi itibariyle de bu projelerin kabulünü gerçekleştirdik" dedi.



23 milyonu hibe 44 milyonluk 37 proje kabul edildi



Bahsettiği sektörlerin tamamında 37 adet proje kabulü yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Bu 37 adet projenin 9 tanesini süt üreten ve tarımsal işletmelere destek oluyor. 10 tanesi kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, 16 tanesi kanatlı et üreten tarımsal işletmeler ve iki tanesi de süt ve ürünlerinin işlenmesi, pazarlanmasına yönelik yatırımlar. Toplamda bu 37 adet projenin yaklaşık uygun harcama tutarı 44 milyon TL. Bu projeler incelenip sözleşmeye bağlandığında bu 44 milyon TL olan yatırımlara ödeyeceğimiz hibe tutarı da yaklaşık 23 milyon TL civarında olacaktır. 13 Hazirandan itibaren projeleri incelemeye başladık. İnşallah, en geç Ağustos ve Eylül ayında bu projelerimizi sözleşmeye bağlayacağız. Sözleşmeye bağlandıktan sonra bu yatırımların büyük bir çoğunluğu 2019 yılı içerisinde ödenecek, geriye kalanlara ise 2020 yılında ödenecek. Hedefimiz her zaman olduğu gibi IPARD desteklerinden Elazığ halkını en fazla şekilde faydalandırmaya sağlamak" diye konuştu.



Yeni dönemde 60 milyon Euro hibe fırsatı



8 Mayıs tarihinde başlattıkları 6. başvuru çağrı ilanının toplam bütçesinin 60 milyon Euro olduğunu ifade eden Yılmaz, "7 tane alt sektör yani bitkisel üretim, arıcılık, yöresel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine partları, yenilenebilir enerji sektörü . Bu sektörlerle 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerdeki projelerle bir yarış halinde olacak. Bu neden dolayı çok fazla başvuru gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında 60 milyon Euro'luk bir hibe paketini ilimize maksimum şekilde kazandırmak için uğraş vereceğiz. Bu tedbir kapsamında bitkisel üretim adı altında seracılık, tıbbi aromatik bitki, süs bitkisi, mantar yetiştiriciliğine destek veriyoruz. Arıcılık yatırımlarına, kovan alımlarına, yapımlarına destek veriyoruz. Bunun yanı sıra zanaatkarlık ve yöresel ürünler dediğimiz katma değerli ürünlere destek veriyoruz. Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerine destek veriyoruz. Bu başlık adı altında 25 odaya kadar yapılmış olan otel tesislerine, kafe ve restoran tesislerine destek vereceğiz. Şuan da bizim en çok uğraştığımız ve yoğunlaştığımız noktalardan bir tanesi alabalık. Bu kapsamda su ürünleri yetiştiriciliğine destek vereceğiz. Kooperatifler için makine ve yenilenebilir enerji sektörüne destek veriyoruz. Bu kapsamda alacağımızı başvurular 23 Ağustos tarihi itibariyle bitecek" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

