37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu

Amerika'nın Chicago eyaletinde yaşayan Stephanie Arnold, 2013 yılında hamileliğinin 20'nci haftasındayken doğum sırasında öleceğine dair önsezilere sahip olduğunu açıkladı. Korkunç tahmini gerçekleşen kadın, 37 saniyelik kalp durması esnasında ona kalp masajı yapan sağlıkçıyı ve hayatını kaybetmiş akrabalarını gördüğünü söyledi. Netflix'te yayınlanan Surviving Death(Ölümden Kurtulmak) belgeselinde hayatını anlatan kadın, yaşadığı ilginç deneyimi ile büyük ilgi topladı.

"TAVAN VE DUVAR YOK"

37 saniye boyunca kalbi duran kadın yaşadığı tüyler ürpertici deneyimi şu şekilde anlattı: "Jacob'ı doğurduktan saniyeler sonra kalbim durdu. Her şey bir filme dönüştü aslında vücudumun dışını görebiliyordum. Bunun dışında ameliyathanede olup biten her şeyi de görebiliyordum. Bu boyutta mekânsal ilişkiler kopuyor. Tavan ve duvar yok, her şey çok farklı yönlerde hareket ediyor."