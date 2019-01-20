Son Dakika Haberleri: 37. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali

37. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali

1 saat önce

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'nin 37'ncisi yapıldı.

37. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali, System.String[]
Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'nin 37'ncisi yapıldı.

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneğince Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen festivalde, farklı il ve ilçelerden 120 deve mücadele etti.

Deve güreşi meraklıları güreşleri izlemek için sahayı çevreleyen yamaçları, günün erken saatlerinden itibaren doldurdu.

Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken, piknik de yaptı.

Cazgırın manileri, güreşleri ilgiyle izleyenleri coştururken, bazı vatandaşlar çalan davul ve zurnaya eşlik ederek zeybek oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:47 Kaynak: AA

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