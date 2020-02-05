37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika

37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:20 Kaynak: DHA
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