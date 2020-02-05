37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika

37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
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SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:20 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.
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