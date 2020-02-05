37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika

37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş sırasında pistten çıkmasının akabinde uçuşların durdurulmasının ardından İstanbul Havalimanı'na 37 uçak yönlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş sırasında pistten çıkmasının akabinde uçuşların durdurulmasının ardından İstanbul Havalimanı'na 37 uçak yönlendirildi.
Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasıyla birlikte uçuşların durdurulmasının ardından uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmeye başlamıştı. Bu kapsamda şuana kadar İstanbul Havalimanı'na 37 uçağın iniş yaptığı öğrenildi.
(İHA)
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