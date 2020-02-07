37 ülkeden binlerce uzman 10 yıl çalıştı ve sonunda tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 37 ülkeden binlerce uzman 10 yıl çalıştı ve sonunda tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı - Son Dakika Dünya

37 ülkeden binlerce uzman 10 yıl çalıştı ve sonunda tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı

6 saat önce

10 yıl süren bir kanser araştıması tümörlerin nasıl meydana geldiğini ortaya koyarak daha iyi ve daha isabetli tedavi için potansiyel yeni yollar açtı.

37 ülkeden binlerce uzman 10 yıl çalıştı ve sonunda tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı, System.String[]

Kanserli tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı. 10 yıl süren bir kanser araştırması tümörlerin nasıl meydana geldiğini ortaya koyarak daha iyi ve daha isabetli tedavi için yeni potansiyel yollar açtı.


Pan-Cancer Project tarafından organize edilen uluslararası bir iş birliği ile bin 300 uzman, 2 bin 800 hasta üzerinde yapılan çalışmaları ortak bir araştırmada bir araya getirdi. Tüm gen haritası içerisinde protein kodlayan genler ve protein kodlamayan genlerdeki DNA farklılıkların yarattığı sonuçlar incelendi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:56 
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