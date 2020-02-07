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37 ülkeden binlerce uzman 10 yıl çalıştı ve sonunda tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı
6 saat önce
10 yıl süren bir kanser araştıması tümörlerin nasıl meydana geldiğini ortaya koyarak daha iyi ve daha isabetli tedavi için potansiyel yeni yollar açtı.
Kanserli tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı. 10 yıl süren bir kanser araştırması tümörlerin nasıl meydana geldiğini ortaya koyarak daha iyi ve daha isabetli tedavi için yeni potansiyel yollar açtı.
Pan-Cancer Project tarafından organize edilen uluslararası bir iş birliği ile bin 300 uzman, 2 bin 800 hasta üzerinde yapılan çalışmaları ortak bir araştırmada bir araya getirdi. Tüm gen haritası içerisinde protein kodlayan genler ve protein kodlamayan genlerdeki DNA farklılıkların yarattığı sonuçlar incelendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:56
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