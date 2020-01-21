37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

6 saat önce

Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı, System.String[]

Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Başkent Hartum'da bu yıl 37'nci kez düzenlenen fuara Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan 25 ülkeden şirketler katıldı.

Türkiye'den gıda, ambalaj, inşaat, temizlik malzemeleri, hastane ekipmanları ve otomotiv ürünleri üzerine faaliyet gösteren 4 firma da fuarda yer aldı.

Bazı büyükelçiliklerin de tanıtım amaçlı stant açtığı fuar, 27 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Hartum, Sudan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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