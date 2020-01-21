Son Dakika › Ekonomi › 37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi
37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı
6 saat önce
Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.
Başkent Hartum'da bu yıl 37'nci kez düzenlenen fuara Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan 25 ülkeden şirketler katıldı.
Türkiye'den gıda, ambalaj, inşaat, temizlik malzemeleri, hastane ekipmanları ve otomotiv ürünleri üzerine faaliyet gösteren 4 firma da fuarda yer aldı.
Bazı büyükelçiliklerin de tanıtım amaçlı stant açtığı fuar, 27 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.
Son Dakika Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Çin'deki corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti